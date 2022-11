Covid-19. Três em cada quatro concelhos com risco extremamente elevado de infeção (veja como está o seu)

O número de concelhos a entrar no nível de risco máximo de infeção com covid-19 aumenta de semana para semana e coloca praticamente todo o país nos tons de vermelho mais escuro. São agora 234 os municípios a terem mais de 960 novas infeções por 100 mil habitantes entre 13 e 26 de janeiro, segundo os dados da Direção-Geral da Saúde, atualizados esta segunda-feira. Ou seja, três em cada quatro municípios estão no nível máximo de risco.

Em alguns destes casos, a incidência da covid-19 é tão elevada que chegam a estar num patamar cinco vezes acima das 960 novas infeções, que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) já considera um nível extremamente elevado.

Há neste momento quatro concelhos com mais de 4800 novas infeções por 100 mil habitantes: Penedono, no distrito de Viseu (7487), Castelo de Vide, no distrito de Portalegre (6646), Aguiar da Beira, no distrito da Guarda (6363) e Sernancelhe, também no distrito de Viseu (5801).

Recorde-se que, no final de outubro e início de novembro, depois de terem sido aplicadas as primeiras medidas de contenção a nível local nos concelhos de Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras, a incidência destes municípios esteve acima dos 3 mil novos casos por 100 mil habitantes, um nível agora ultrapassado por muitos locais do país há já várias semanas.

Contam-se ainda 15 municípios com mais de 3 mil novas infeções por 100 mil habitantes, todos na região Centro e Norte, como é o caso de Tábua, Góis, Alfândega da Fé, Almeida, São João da Pesqueira, Penalva do Castelo, Boticas ou Vouzela, entre outros.

Comparando os dados das últimas semanas, é possível concluir que 50 concelhos mantêm-se no patamar de risco mais elevado há já um mês. São João da Pesqueira, Gavião, Boticas, Oliveira do Hospital, Tábua ou Penamacor fazem parte dessa lista, com um número de casos ainda em crescimento na última semana.

74 concelhos com descida

São agora apenas 30 os concelhos que estão fora dos dois níveis de risco mais elevado, ou seja, com menos de 480 novos casos por 100 mil habitantes. Na sua esmagadora maioria são municípios nos Açores ou na Madeira, com as únicas exceções de Monchique, Aljezur e Vila do Bispo, no Algarve.

Em comparação com a última semana, há 74 concelhos onde a incidência diminuiu. Cuba, Alter do Chão, Nisa e Borba são alguns exemplos na região do Alentejo. Também Figueira de Castelo Rodrigo, Vila Nova de Poiares e Fornos de Algodres, nos distritos da Guarda e Coimbra, registaram melhorias, apesar de continuarem com níveis de risco altos.

Número de novos casos

por 100 mil habitantes