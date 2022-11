Portugal com mais 293 mortes e 12.435 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Relatório Epidemiológico da DGS avança que Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com a maior incidência de infetados, com 4 682 casos positivos, mais 136 do que esta sexta-feira, sendo ainda a região que registou o maior número de novos casos.

Na Região Norte, o total de casos ativos confirmados é agora de 4 453 doentes, somando mais 65 novas infeções.

A Região Centro, conta com 2 124 infetados, mais 63 do que nesta sexta-feira. No Alentejo, são agora 651 os casos confirmados, mais 17 do que nas últimas 24 h, enquanto no Algarve registaram-se mais nove infetados, num total de 205 casos ativos.

Neste sábado, encontram-se internados em todo o país 6 544 doentes covi-19, 843 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (mais 37 em relação às últimas 24 h).

Neste sábado, somam-se ainda 14 014 recuperados. O grupo etário mais atingido é nesta altura o dos 40-49 anos, seguidos do dos 50-59.