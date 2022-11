Covid-19: Nas escolas já se prepara o inevitável regresso ao ensino à distância

Não foi preciso esperar nem uma semana após a decisão do fecho das escolas para se ficar a saber que o encerramento se irá prolongar por mais do que os 15 dias inicialmente previstos. Em declarações ao programa “Quadratura do Círculo”, na TVI, António Costa deixou pouca margem para dúvidas: “Não acredito que daqui a 15 dias possamos retomar o ensino presencial. Não estaremos perto de voltar a essa modalidade, mas sim de retomar o ensino online.”

Assim, a partir de 8 de fevereiro, terminado este período de suspensão de atividades letivas, voltarão as aulas à distância, os trabalhos pedidos e enviados por plataformas online e os grupos de WhatsApp. Estes 15 dias de férias antecipadas vão ser compensados depois com aulas nos três dias que seriam da pausa do Carnaval, mais dois ou três na Páscoa e numa semana após o final do ano letivo. A única dúvida é saber por quanto tempo as escolas permanecerão fechadas.