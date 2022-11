Chatbots da saudade: e se um dia falarmos com pessoas que já cá não estão?

A Microsoft registou uma patente que lhe garante propriedade intelectual de chatbots que recriam pessoas que morreram e que mantêm conversas tendo em conta o histórico ou os traços de personalidade dessas pessoas. Os documentos relacionados com a patente referem que as aplicações de inteligência artificial conhecidas como chatbots deverão recorrer a imagens, comunicações de voz, publicações nas redes sociais, ou até e-mails e mensagens instantâneas para recriarem conversações mais credíveis. Além da conversação propriamente dita, a tecnologia poderá ainda expandir-se com o desenvolvimento de modelos tridimensionais das pessoas em causa, que podem ser reproduzidos em vídeo ou até com o recurso a holografia.

O site Cnet recorda que a ideia de usar chatbots que tentam recriar conversações com pessoas desaparecidas não é inédita nem é exclusiva da Microsoft. Entre os casos mais conhecidos, destacam-se os hologramas criados depois da morte do rapper Tupac Shakur. O trabalho levado a cabo pela startup Replika (de onde é retirada a imagem acima) confirma ainda que a Microsoft terá seguramente concorrência neste segmento. Através da app criada por esta startup, torna-se possível criar chatbots que imitam os seus cria­dores. Com uma vantagem: não é preciso estar morto para usar esta tecnologia.

