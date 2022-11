Bactérias produzem materiais úteis para as colónias da Lua

uk centre for astrobiology/university of edinburgh

A biomineração já é usada pela Humanidade na produção de 20% de ouro e cobre, e um dia não muito longínquo poderá revelar-se providencial para a instalação das primeiras colónias na Lua e em Marte. Mas, para já, é na Estação Espacial Internacional (ISS), a 408 quilómetros da Terra, que se centram as atenções: depois de uma primeira experiência levada a cabo em 2019, investigadores da Universidade de Edimburgo, Escócia, voltaram a enviar para o Espaço reatores com amostras de minerais e biofilmes que alojam culturas de diferentes bactérias e fungos.

O projeto dá pelo nome de BioAsteroid, é apoiado pela Agência Espacial Europeia (ESA) e pretende confirmar que os micro-organismos enviados para a ISS não são afetados pela microgravidade e conseguem corresponder às expectativas. E que expectativas são essas? A resposta remete para o que é a própria biomineração. Os cientistas escoceses acreditam que as bactérias e fungos que decompõem rochas na Terra executam as mesmas funções no pouco agradável ambiente espacial, o que pode ser especialmente valioso para converter matéria-prima de qualquer planeta num potencial material útil para a Humanidade e amenizar os elevados custos do envio de recursos para o Espaço.