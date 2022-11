Diretora do Centro Distrital de Setúbal da Segurança Social demite-se após polémica com a vacinação

Numa breve nota enviada à comunicação social, o Instituto da Segurança Social confirma que "a diretora do Centro Distrital de Setúbal do Instituto da Segurança Social (ISS), Natividade Coelho, apresentou esta sexta-feira o seu pedido de cessação de funções". "O pedido foi aceite pelo Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social e produz efeitos na próxima segunda-feira".

A mesma nota acrescenta ainda que, "conforme já publicamente divulgado, o Instituto da Segurança Social abriu esta quinta-feira um processo de averiguações urgente com vista ao apuramento dos factos que determinaram a vacinação de funcionários no Centro Distrital de Setúbal e eventuais responsabilidades, aguardando-se as respetivas conclusões".

O PSD já tinha pedido a demissão de Natividade Coelho, tendo endereçado um requerimento à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e uma pergunta à ministra da Saúde, através do parlamento. Os deputados sociais-democratas querem ter acesso à "lista das pessoas a serem vacinadas contra a covid-19 que a direção da Segurança Social do distrito de Setúbal indicou à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e, posteriormente, remetida ao Agrupamento de Centros de Saúde da Arrábida", e também a "todos os documentos que consubstanciem a definição do critério aplicado para a vacinação".

"Nós pretendemos ter acesso à informação que com certeza que a senhora ministra da Segurança Social já tem em mãos, e que permita perceber em que dimensão é que houve vacinas que foram administradas a pessoas que não a deviam ter recebido, de acordo com o que está definido no plano de vacinação", explicou à Lusa o deputado do PSD Nuno Carvalho.

Realçando o facto de a diretora do CDSSS ser também militante socialista, o deputado do PSD disse que não dissocia esta questão "nem de perto nem de longe", frisando que "Natividade Coelho tem de ser tratada pelas suas funções e pelas suas ações e qualquer pessoa, fosse ou não militante do Partido Socialista - tem de ter consequências perante os erros que comete e tem de ser responsabilizada".

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) confirmou à agência Lusa a vacinação de 126 pessoas do CDSSS, que integravam a lista com a diretora Natividade Coelho, militante do PS, bem como diretores de unidade e de núcleo, mas não assumiu a responsabilidade pela inclusão de dirigentes e funcionários daquela instituição pública que foram vacinados antes de muitos profissionais de saúde, bombeiros e utentes de lares.

A vacinação de 126 funcionários da Segurança Social de Setúbal contra a covid-19 foi noticiada na quinta-feira pela SIC, que adiantou ainda que o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ordenou um inquérito com carácter de urgência.