Autarca ofereceu à ministra da Coesão quadros 'subtraídos' a artista

O presidente da Câmara de Idanha-a-Nova ofereceu à ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, dois quadros de Cristina Rodrigues, uma artista da região que já expôs em Manchester e na China e é uma divulgadora entusiasta da cultura raiana. O casamento da então diretora do CCDR do Centro foi o feliz pretexto para a oferta dos dois desenhos que representam figuras femininas e que foram escolhidos pessoal­mente por Armindo Jacinto. Mas, de acordo com uma sentença do Tribunal Judicial de Castelo Branco, trata-se de um presente envenenado.

Os dois desenhos foram “subtraídos” — a expressão é da juíza — do ateliê da artista, que não só não autorizou a oferta como nem sequer os assinou, o que faz deles uma obra incompleta. De acordo com a sentença, o autarca terá pedido a Cristina Rodrigues que cedesse gratuitamente os dois desenhos para oferecer a Ana Abrunhosa, de quem é amigo, e a artista ficou de pensar no assunto. Mais tarde, quando estava no Brasil, recebeu uma mensagem de Paulo Longo, responsável pelo departamento de Cultura da Câmara, para que não se esquecesse dos desenhos, mas não deu qualquer resposta. Quando voltou a Portugal, foi surpreendida com o desaparecimento das obras.