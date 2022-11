Emergência pré-hospitalar defende exceção: doentes não urgentes não devem ser transportados para o hospital

Imagens de ambulâncias a fazerem fila à porta dos hospitais, sem que estes tenham capacidade para acolher os doentes nos serviços de urgência, têm marcado os piores dias da pandemia. A afluência à emergência pré-hospitalar cresceu de tal ordem que é lá, nos hospitais, que começa a falhar o ritmo de uma roldana oleada, sem espaço nem profissionais livres para acolherem mais doentes. O Centro Hospitalar Lisboa Norte referiu esta quinta-feira, depois de avaliar os doentes que têm chegado ao hospital, que apenas 15% apresentam justificação para o recurso a uma urgência hospitalar.

Três organismos de trabalhadores da emergência pré-hospitalar - a Sociedade de Emergência Pré-hospitalar, a Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Pré-hospitalar e a Associação Nacional de Bombeiros e Agentes de Proteção Civil - defendem que, neste momento de exceção, os critérios de triagem para o transporte de doentes nas ambulâncias deveriam ser revistos.

“O meio de socorro deveria ser acionado para ir ao local, os técnicos avaliariam a situação e passariam os dados ao médico do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) e ele decidiria se transportaria ou não transportaria” o doente, descreve Carlos Silva, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar (SPEPH).

Atualmente, segundo o técnico, o doente é transportado automaticamente para o hospital, mas “há meios de emergência médica ocupados com situações não emergentes”, descreve, e “se houver 20 ambulâncias paradas num hospital, são 20 meios que não estão a fazer socorro”.

“Neste momento em que conversamos, estão mais de 30 ambulâncias no Hospital de Santa Maria. Já aconteceu o mesmo em Coimbra. Nós já prevíamos isto e, se nada for feito, pode acontecer termos uma situação de verdadeira emergência médica, como um enfarte do miocárdio ou um acidente vascular cerebral (AVC), ou uma situação inesperada, como um acidente em cadeia, e não termos ambulâncias para socorrer as pessoas com a mesma rapidez que teríamos noutra situação”, reforça ainda.

Num cenário extremo, “o INEM pode enviar um carro de emergência médica e depois esperar pela ambulância”, mas em caso algum é possível retirar um doente de uma ambulância para socorrer outro, explica o vice-presidente da SPEPH, admitindo também que a entidade “está 100% disponível para cooperar com o Ministério da Saúde e com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) nesses novos critérios”.