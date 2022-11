“É homossexual? Não pode dar sangue”

Passou uma semana e Bruno Gomes d’Almeida ainda está a digerir os acontecimentos de sábado, quando decidiu dar sangue no Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), em Lisboa. O estudante de doutoramento em arquitetura, de 32 anos, sabia que em tempo de pandemia estas dádivas de sangue são mais urgentes e, por isso, nem o medo de agulhas o fez desistir.

Depois de quatro horas em filas de espera, preencheu um inquérito e cumpria todos os requisitos que lá constavam. A seguir, quando questionado pelo técnico de saúde se tinha estado com várias parceiras no último ano, respondeu que não. Mas decidiu esclarecer que era homossexual e que, no seu caso, não se aplicava o termo “parceiras” mas sim “parceiros”, informando que apenas tivera um, e com sexo protegido. A resposta do técnico foi definitiva: “Então não pode dar sangue.” Sem mais.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções existentes e tenha acesso a todos os artigos