“É bonito dizer que não queremos hospitais psiquiátricos mas a verdade é que não temos onde pôr os doentes”

De vários lados é dada a garantia de que os serviços de psiquiatria, seja nos hospitais gerais, seja nos hospitais psiquiátricos ou instituições sociais e religiosas que prestam cuidados ao abrigo de contratos assinados com o Governo, estão a conseguir dar resposta a pessoas com doença psiquiátrica, ao contrário de outras especialidades. Isso não significa, contudo, que a pandemia não tenha criado dificuldades ou agravado problemas que já existiam. No Instituto São João de Deus, uma das principais instituições que trabalham na área da saúde mental em Portugal, o número de novas admissões nas unidades residenciais diminuiu, no ano passado, para menos de metade em comparação com os dados de 2019. Houve necessidade de mobilizar camas para casos de infeção e mobilizar profissionais de saúde para outras unidades. As consequências são muitas: hospitais sem terem para onde encaminhar doentes, famílias sobrecarregadas e pessoas na rua. “Basta andar nas ruas de Lisboa para perceber quem está lá”, diz, em entrevista ao Expresso, Vítor Lameiras, presidente da instituição

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler