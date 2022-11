Prédio Coutinho. VianaPolis aceita esperar dois meses - não mais - pela desocupação voluntária

Outrora ali viveram mais de 300 pessoas, mas corria o mês de junho de 2019 quando aos últimos 11 moradores do Edifício Jardim, em Viana do Castelo, conhecido localmente como Prédio Coutinho, lhes foi pedido que saíssem de casa. Não aceitaram a tentativa de despejo coercivo por parte da sociedade VianaPolis e a tensão era tanta que chegou a parecer que ia tudo abaixo com os ocupantes lá dentro.

