StayAway Covid já está disponível para iPhones mais antigos

A app de rastreio de contactos com pessoas infetadas pela covid-19 já pode ser descarregada para os iPhones que operam com a versão do sistema operativo iOS 12.5. Segundo anunciou o INESC TEC, que gere a parte técnica desta aplicação de telemóvel, a Apple já disponibilizou a extensão “notificações de exposição”, que é necessária para usar a StayAway Covid em alguns dos iPhones mais antigos.

Quem tiver versões entre o iOS 12.0 e o iOS 12.4 a correr nos iPhones pode aproveitar para tentar atualizar o sistema operativo para a versão 12.5, caso pretenda instalar a StayAway Covid, recorda o INESC TEC.

O iOS 12.5 foi lançado em dezembro de 2020 com o objetivo de atualizar os sistemas operativos dos iPhones que não conseguem instalar as versões do iOS 13 e do iOS 14. O iOS 12.0, que está na origem das variante 12.5, estreou-se no mercado em 2018. Segundo a StatCounter, mais de 7% dos iPhones a operarem em Portugal têm a versão 12.5 do iOS instalada.

A Stayaway Covid já foi instalada por quase três milhões de portugueses, mas cerca de 1,8 milhões dessas pessoas já procederam à desinstalação da app, noticiou recentemente o “Público”. Pela mesma ocasião da divulgação destes dados seguiu-se a confirmação de que, apesar do crescente número de contágios, apenas gerou cerca de 2700 códigos de alerta de outros utilizadores nos últimos cinco meses.