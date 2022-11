10 notícias que marcaram o dia

DGS não altera, para já, recomendações sobre o uso de máscara

Alguns países europeus, como Alemanha, Áustria e França, estão a alterar as recomendações sobre o uso de máscara, mas Portugal vai, para já, manter as recomendações em linha com a OMS. Por cá, o uso de máscaras comunitárias em espaços fechados continua a ser permitido

Funcionários do Parlamento e magistratura do MP na lista de prioridades de vacinação

O processo de vacinação dos titulares de órgãos de soberania, deputados e funcionários da Assembleia da República começa já na próxima semana e, segundo o despacho publicado esta segunda-feira, há já uma lista de prioridades. Como escreve o "Diário de Notícias", a Provedora de Justiça, os membros do Conselho de Estado, a magistratura do Ministério Público e os presidentes de Câmara que representam a proteção civil estão na lista prioritária.

Teletrabalho: foram fiscalizadas mais de 500 empresas e detetadas 200 infrações

d.r.

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) fiscalizou 530 empresas ao longo da última semana para verificar o cumprimento do teletrabalho e o desfasamento de horários determinado pelo Governo durante a fase de confinamento. Foram identificadas mais de 200 irregularidades, segundo dados avançados pela ACT aos jornalistas durante uma acção de fiscalização que decorreu esta terça-feira. Como o Expresso tinha já avançado, está em curso uma operação nacional que envolve cerca de 200 inspetores que estarão no terreno nas próximas semanas.

Procuradora-Geral Europeia escusa-se a comentar nomeação de magistrado português

A Procuradora-Geral Europeia, Laura Codruta Kovesi, escusou-se hoje a comentar a polémica em torno da nomeação do procurador português, por ser um processo alheio à instituição, mas vincou que o procedimento de designações está bem clarificado nos regulamentos da nova entidade.

Autoridade da Concorrência dá luz verde à OPA de Mário Ferreira sobre a Media Capital mas ainda falta saber o preço

A Autoridade da Concorrência aprovou a oferta pública de aquisição (OPA) da Pluris, de Mário Ferreira, sobre a Media Capital, lançada em resposta a uma determinação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Contudo, ainda falta a definição do preço dessa operação.

Rui Moreira em isolamento profilático após contacto com funcionário positivo

Presidente da Câmara do Porto entrou, esta terça-feira, em confinamento e ficará em casa até dia 8 de fevereiro, depois de um funcionário da Câmara do Porto ter testado positivo à Covid-19. Rui Moreira testou negativo à covid-19 e está assintomático.

Santana Lopes despede-se dos militantes da Aliança: “Foi um falhanço”

d.r.

Numa carta enviada à direção e aos militantes do partido, e publicada pelo “Observador”, Santana Lopes assumiu as responsabilidades de não ter conseguido representação parlamentar e falou ainda sobre as últimas eleições presidenciais

Primeiro-ministro italiano demite-se e Presidente inicia consultas com partidos

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, apresentou esta terça-feira a demissão ao Presidente da República, Sergio Mattarella, que decidiu aceitá-la e iniciar consultas com os partidos para resolver a crise política, informou o chefe de Estado.

Conte foi forçado a renunciar ao cargo quando deixou de contar com o apoio necessário no Parlamento para algumas nomeações para o seu executivo, incluindo a do ministro da Justiça, Alfonso Bonafede, marcada para esta semana.

Centros de saúde ainda têm dúvidas sobre processo de vacinação que começa na próxima semana

A vacinação de pessoas com mais de 50 anos e com determinadas patologias associadas começa na próxima semana, mas os centros de saúde, locais onde decorrerá a vacinação, ainda não têm informações sobre como vai decorrer o processo.

Covid-19. Mais 291 mortes (um novo máximo) e 10.765 infetados. Há ainda 13.728 recuperados em Portugal

A boa notícia é a descida dos casos ativos (-3254 doentes), que coloca o total nos 167.381. A má é a subida dos internamentos - há esta terça-feira mais 52 pessoas internadas nos hospitais portugueses (total: 6472), embora menos duas em unidades de cuidados intensivos (total: 765).

Os números gerais da pandemia são: 167.381 casos ativos, 475.485 recuperados, 11.012 óbitos, 215.770 contactos em vigilância, e 653.878 infeções confirmadas.