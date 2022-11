Covid-19. Sindicato médico apela para que “não se defraudem” os portugueses

O comunicado é crítico: "Apesar dos apelos do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) para o Governo pôr fim à propaganda e criação de expectativas de vacinação para largas camadas da população a curto prazo, mais uma vez a senhora ministra não resiste." Em causa estão as alterações anunciadas esta segunda-feira por Marta Temido ao plano de vacinação contra a covid. A saber, a imunização nos próximos dias de forças de segurança e bombeiros, "cerca de 700.000 portugueses com mais de 80 anos", doentes de risco com mais de 50 anos, além dos titulares dos cargos políticos.

Em comunicado, o SIM explica que nada tem "a opor a esta 'remodelação' do Plano de Vacinação". No entanto, relembra que "vacinar os médicos e restantes profissionais de saúde é fundamental para combater a pandemia e defender a saúde da população por eles tratados". O SIM faz o diagnóstico atual sobre a proteção desses profissionais: "Pouco mais de um terço fez a primeira dose da vacina nos grandes hospitais e centros de saúde, menos de um quarto nas Forças Armadas e menos de um terço nos estabelecimentos prisionais; na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e restantes Misericórdias de todo o país, Cruz Vermelha e SAMS não há data prevista; nos hospitais e clínicas privadas o mesmo."

Assim sendo, "consciente da escassez das vacinas", apela publicamente "para que não se defraudem expectativas e se crie ansiedade" perante uma população que vai recorrer aos centros de saúde à procura de respostas. E, "a bem do rigor e da transparência, apela ao Ministério da Saúde que publique "o número de vacinas por locais e a previsão, ainda que aproximada, de quando se irá completar a vacinação prioritária dos profissionais de saúde por hospitais e centros de saúde".