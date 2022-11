“Bactérias resistentes a antibióticos surgem no hospital e dois meses depois estão na Natureza”, alerta a investigadora Célia Manaia

O Porto pode muito bem ser a capital do Norte de Portugal, mas é também uma referência mundial no estudo das bactérias resistentes a antibióticos. Segundo a revista especializada "Global Health Research and Policy" é na Invicta que funcionam duas das dez mais relevantes entidades de investigação nesta área. No 3º lugar do ranking figura a Universidade Católica Portuguesa (UCP); e em 8º lugar encontra-se a Universidade do Porto. Célia Manaia, investigadora do Centro de Biotecnologia e Química Fina (CBQF) da UCP que é também um dos principais “rostos” do estudo em torno das bactérias resistentes a antibióticos, diz que é chegada a hora de começar a estudar alternativas aos antibióticos baseados na lógica da “bala mágica” para vencer a batalha contra as bactérias.

