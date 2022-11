10 notícias que marcaram o dia

Bruxelas pede que se evitem viagens não essenciais na UE. Portugal identificado como país de risco máximo

A Comissão Europeia propôs esta segunda-feira regras mais apertadas para desencorajar viagens não essenciais na União Europeia (UE), perante o agravamento da pandemia, obrigando passageiros de zonas muito perigosas e do estrangeiro a fazer teste antes de viajar.

Portugal passa a integrar um novo grau de risco, identificado pela cor vermelho-escuro (situação muito perigosa), já superior ao máximo atual, o vermelho.

GNR fecha bar que tinha 30 clientes. PSP faz 42 detenções

O Comando Territorial de Aveiro da GNR encerrou este domingo um estabelecimento de bebidas que estava a funcionar ilegalmente com 30 pessoas no seu interior, na localidade de Cucujães, concelho de Oliveira de Azeméis.

A proprietária do estabelecimento, uma mulher de 42 anos, foi constituída arguida, e foram elaborados 30 autos de contraordenação às 30 pessoas presentes no local.

L ista de espera nos crematórios chega a ser de cinco dias

Alguns locais estão a fazer sete cremações por dia, o que não é suficiente para aliviar a pressão nas morgues dos hospitais. Lisboa e Porto têm crematórios onde a espera é de cinco dias.

Bruxelas pressiona AstraZeneca para entregar doses de vacina acordadas com UE

A Comissão Europeia pressionou esta segunda-feira a farmacêutica AstraZeneca para entregar "o mais rapidamente possível" as doses contratualizadas com a União Europeia (UE) da vacina contra a covid-19, após a empresa ter admitido problemas na distribuição.

Desastres climáticos provocaram 475 mil mortos nos últimos 20 anos

d.r.

Quase meio milhão de pessoas morreram em desastres naturais relacionados com as alterações climáticas nos últimos 20 anos, de acordo com a organização não-governamental (ONG) GermanWatch, que considerou Moçambique o país mais vulnerável.

Segundo a ONG, que divulgou esta segunda-feira o Índice de Risco Climático Global, publicado anualmente, Moçambique ocupa o primeiro lugar na lista dos países mais vulneráveis às alterações climáticas

Covid-19. Ordem dos Enfermeiros do centro contesta vacinação prioritária dos políticos

Depois de a ministra da Saúde, Marta Temido, ter anunciado que os membros do Governo irão começar a ser vacinados na próxima semana, Ricardo Correia de Matos adverte que “é inadmissível” que passem à frente dos enfermeiros que trabalham no SNS, em regime liberal ou em estabelecimentos de saúde privados.

Maioria das pessoas com mais de 80 anos vai estar vacinada até ao final de março

A maioria das pessoas com mais de 80 anos vai estar vacinada até ao final de março. O objetivo foi traçado pela Comissão Europeia na semana passada e assumido esta segunda-feira pela ministra da Saúde.

Mais de 255 mil portugueses já receberam a vacina e vacinação em lares termina esta semana, na próxima arrancajá vai prá segunda parte junto de profissionais de serviços essenciais.

Covid-19. Dois terços do país em risco extremamente elevado de infeção

Há agora 215 concelhos no nível máximo de risco de transmissão do vírus. Na semana passada eram 155. Aguiar da Beira, no distrito da Guarda, e Cuba, no distrito de Beja, têm mais de seis mil novos casos por 100 mil habitantes

Covid-19. Mais 252 mortes (primeiro recuo em oito dias) e 6923 novos infetados. Há ainda 5266 recuperados em Portugal

Há mais 303 camas ocupadas nas últimas 24 horas, aumentando o total para 6420 internamentos nos hospitais do país. O balanço nos cuidados intensivos também se agravou: há mais 25 doentes críticos (total:767). Ambos os segmentos revelam os números mais alto registados em Portugal desde o início da pandemia, em março.

Morreu António Cardoso e Cunha, o primeiro comissário europeu português

d.r.

Engenheiro químico de formação e militante do PSD, Cardoso e Cunha foi deputado, ministro da Agricultura e Pescas de Governos da AD liderados por Sá Carneiro e presidente da TAP.

Em 1986, após a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE), foi nomeado comissário europeu, cargo que ocupou até 1993.

No final da década de 1990, foi nomeado comissário da Expo'98 e em seguida presidente do Conselho de Administração da TAP[1], tendo saído do cargo em 2004 para dar lugar a Fernando Pinto.