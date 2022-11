Covid-19. Advogado sugere direito de resistência para não ir a tribunal enquanto durar estado de emergência

Os tribunais não fecharam as portas esta sexta-feira e vão continuar a funcionar até que a proposta de lei do Governo seja aprovada na Assembleia da República. O que ainda não tem prazo para ser discutido.

Depois de um grupo de advogados ter escrito ontem ao Conselho Superior de Magistratura para se pronunciar sobre a questão, o advogado Paulo Saragoça da Matta considera ilegítima a situação e sugere ao seus colegas que invoquem o artº18 da Constituição e exerçam o direito de resistência para não comparecer.

O artº18 da Constituição, relativo à Força Jurídica tem a seguinte redação: “1. Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias são diretamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas; 2. A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos; 3. As leis restritivas de direitos, liberdades e garantias têm de revestir carácter geral e abstrato e não podem ter efeito retroativo nem diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais”.

Leia agora na íntegra a carta de Paulo Saragoça da Matta:

“Dado que o Conselho Superior de Magistratura nem vai reagir publicamente a nenhum pedido, o primeiro-ministro e a ministra da Justiça estão mudos e nem a Direcção Geral de Saúde toma qualquer posição, pensei em cada um de nós preparar um requerimento aos processos em julgamento em curso com a seguinte lógica:

1. Situação de clara catástrofe nacional reconhecida por cientistas e tardiamente reconhecida pelo Governo.

2. Argumento de publicação da lei é formal e ilógico perante situação mais grave de sempre na saúde pública nacional.

3. Direitos a vida integridade física e saúde prevalecem sobre qualquer outro em presença, mesmo celeridade da justiça (num país conhecido por celeridade vergonhosa). Invocar o Artº 18 Constituição da República Portuguesa e considerar-se ordem ilegítima da autoridade obrigar advogados, arguidos e testemunhas a comparecer em juízo quando há dever geral de confinamento em casa.

4.Exerce-se por esta via direito de resistência e não se comparecerá a nenhuma diligência marcada nestes autos enquanto não for declarada oficialmente cessada a situação de estado de emergência.

É a minha sugestão para vossa ponderação,

Obrigado