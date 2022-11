Suspeito do homicídio de Bruno Candé nega racismo

Em três frases, Evaristo Marinho disparou vários insultos racistas contra Bruno Candé: “Vai para a tua terra, preto, tens a família toda na sanzala e também devias lá estar”; “Fui à c... da tua mãe e daquelas pretas todas, violei a tua mãe e o teu pai também”; “Levas com a bengala, preto de merda”. Só a frase “tenho lá em casa armas do Ultramar e vou-te matar” não tinha referências à cor da pele do ator.

Os dois homens desentenderam-se porque, segundo a acusação do Ministério Público, “Pepa”, a cadela de Bruno, ladrou a Evaristo, que a enxotou com a bengala. Por causa disso, Bruno Candé mandou-o “para o c...”, “diversas vezes”, e quando Evaristo Marinho o tentou agredir com a bengala desviou-se, empurrou-o e limitou-se a dizer-lhe que não lhe batia “porque” era “velho”.