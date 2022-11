Covid-19. Meios para rastrear contactos de risco muito abaixo do necessário

Com 180 mil novos casos desde o início do ano e mais de 30 mil inquéritos epidemiológicos em atraso, a capacidade de resposta das unidades de saúde pública para fazer rastreio de contactos voltou a ser posta em causa. Portugal tem agora cerca de 1100 profissionais a fazer inquéritos epidemiológicos, segundo avançou a ministra da Saúde em entrevista à RTP, o que dá cerca de 11 rastreadores por cada 100 mil habitantes. Apesar de ter havido um reforço, o rácio continua a ser menor do que em países como Espanha, Reino Unido ou Alemanha e está abaixo do que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) aconselha perante uma incidência tão elevada quanto a que Portugal tem agora.

Se o país tivesse cerca de mil casos diários, seriam necessá­rios entre 150 e 360 rastreadores de contactos, segundo as orientações do ECDC. Extrapolando para os mais de 10 mil casos diários atualmente, a necessidade sobe para entre 1500 e 3600 pessoas dedicadas a inquéritos e vigilância epidemio­lógica. Ou seja, Portugal precisava de pelo menos mais 400 rastreadores para atingir o limite mínimo sugerido pelo ECDC. As estimativas da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e da Associação de Médicos de Saúde Pública vão ainda mais longe, apontando para entre 10 mil e 16 mil profissionais para rastreio e vigilância ativa. Em Espanha, há cerca de 8500 rastreadores (15 por 100 mil habitantes), enquanto o rácio no Reino Unido é de 32, na Alemanha de 25 e os Estados Unidos aconselham pelo menos 30 por 100 mil habitantes.