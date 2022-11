Covid 19: Mais de dois mil profissionais do Hospital São João recebem segunda dose da vacina

A segunda dose da vacina contra a Covid-19 já foi administrada a 2382 profissionais do Hospital São João. Para o efeito foi necessária uma equipa de 100 profissionais, utilizando 25 postos durante um período de 12 horas.

Segundo comunicado do Centro Hospitalar, "o processo decorreu de acordo com o planeado, não tendo ocorrido nenhum efeito adverso grave. Todas as doses disponíveis foram utilizadas na íntegra, resultando em desperdício nulo, tal como era intenção, num esforço de elevado planeamento e rigor".

Os responsáveis médicos adiantam que "o processo de vacinação não nos deve fazer descurar das medidas recomendadas, como uso de máscara, lavagem de mãos e distanciamento social".

A administração da segunda dose, que irá contemplar cerca de 1500 profissionais, e de acordo com o plano estabelecido pela DGS, está agendada para sábado próximo, dia 30 de Janeiro.

Até hoje, a pandemia em Portugal resultou em 624.469 pessoas com testes positivos, das quais 451.324 recuperaram da doença. Há agora 162.951 casos ativos e 206.232​​​​​​ contactos em vigilância.