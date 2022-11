Animais portugueses de exportação: dos que acabam no prato aos usados para entreter

Do porto de Sines partiu em 2015 uma embarcação com destino a Israel. Lá dentro quase 1400 toneladas de gado vivo. Contadas as cabeças, embarcaram no navio “Holstein Express” 3650 bovinos. “É um negócio novo que está hoje a começar”, disse João Franco, na altura presidente da Administração do Porto de Sines. O negócio começou, continuou, cresceu de ano para ano, e Israel não é hoje o único país a receber bovinos de origem portuguesa, apesar de ser o grande comprador — Argélia e Marrocos recebem também estes animais cujo corpo pode pesar entre 200 e 600 quilos.

Desde 2017 que o aumento anual da exportação de bovinos vivos ronda os 10 mil e parece que nem mesmo a pandemia pôs um travão neste negócio. Dizem os dados da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) que há quatro anos foram exportados 57.078 animais desta espécie. Para Israel foram quase 99% dos bovinos e o restante para Marrocos. A Argélia entra nas contas só em 2018 e com valores pouco expressivos. Saltando de 2017 para 2020 — os números disponíveis deste ano referem-se apenas ao primeiro semestre —, percebe-se que entre janeiro e junho foram transportados desde Portugal para Israel, Marrocos e Argélia 40.124 bovinos.