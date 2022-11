Advogados exigem esclarecimentos do Conselho Superior de Magistratura sobre fecho de tribunais

São mais de cem os advogados que assinam a carta dirigida ao presidente do Conselho Superior de Magistratura a pedir esclarecimentos sobre o o encerramento dos tribunais, decretado entre as medidas do novo período de confinamento. Com Ricardo Sá Fernandes e Garcia Pereira entre os signatários, na carta os advogados exigem que o CSM se pronuncie sobre a decisão de "os tribunais suspenderem as diligências presenciais não urgentes, única forma de garantir o confinamento que se tornou inequivocamente necessário".

Leia a carta na íntegra:

Exmo Sr

Presidente do Conselho Superior da Magistratura

Em face da gravíssima situação em termos de saúde pública em que nos encontramos, o Conselho de Ministros decidiu, na passada quinta-feira, entre outras medidas, encerrar os tribunais, quanto às diligências presenciais, salvo quanto aos processos urgentes.

Sucede que o entendimento de alguns tribunais tem sido que até à aprovação e publicação do diploma legal que consubstancia esta decisão, as diligências se continuem a realizar, apesar de, naturalmente, as poderem, desde já, suspender.

Vale isto por dizer que alguns tribunais em vez de tomarem as medidas necessárias tendo em conta as consequências em termos de saúde pública, optam por, burocraticamente, ficar à espera por razões formais.

Porque entendemos que esta atitude não é responsável, vimos solicitar ao CSM que se pronuncie publicamente no sentido de, desde segunda/feira, dia 25, os tribunais suspenderem as diligências presenciais não urgentes, única forma de garantir o confinamento que se tornou inequivocamente necessário.

Lisboa, 23 de janeiro de 2021

• Adérito Vaz Pinto: 9858P;

• Aida Santos Lage: 15578L;

• Ana Antunes: 12070L;

• Ana Bárbara Ribeiro: 16566L;

• Ana Cotrim: 4714L;

• Ana do Carmo: 1274E;

• Ana Lopes: 15316L;

• Ana Maria Peralta: 5890L;

• Andreia Pais Martins: 52881L;

• Aníbal Pinto: 52043P;

• António Garcia Pereira: 3692L;

• António J. Rodrigues: 12980L;

• António Olivença: 20081L;

• Augusto Agapito: 47242L;

• Cândida Henriques: 21743L;

• Carla Marinho: 14658L;

• Carla Martins Costa: 17678L;

• Catarina Varela: 17005L;

• Catarina Veiga Ribeiro: 13599L;

• Célia Carreira Fardilha: 12254L;

• Clara Furtado: 47982L;

• Coimbra Henriques: 45906L;

• Cordeiro Lopes: 9574L;

• Correia de Almeida: 9296L;

• Cristina Mascarenhas: 55566L;

• Domingos Lopes: 9875L;

• Engrácia Delgado: 495E;

• Fábio Neves Palhas: 46475L;

• Fernanda Fernandes: 19664L;

• Fernando Arrobas da Silva: 6237L;

• Filipa Babo: 15800L;

• Filipa Coimbra: 47891L;

• Filipa Santa Bárbara: 20851L;

• Francisco Teixeira da Mota: 5070L;

• Gidalvo Stray: 54520L;

• Guilherme Oliveira: 2109E;

• Hugo Machado: 44409E;

• Hugo Sousa Aquilino: 44740L;

• Índias Cordeiro: 4793L;

• Inês Montalvo: 49758L;

• Inês Rogeiro: 54825L;

• Isa Malão: 18541L;

• Isabel Cerqueira: 19573L;

• João Biscaia: 19363L;

• João Correia Pinto: 14894L;

• João Medeiros: 11064L;

• João Viana: 9864L;

• Jorge Gomes Ferreira Silva: 21692L;

• José Augusto Aires Freitas: 2309C;

• José Carlos Cardoso: 16028L;

• José Lebre de Freitas: 2264L;

• José Lobo Moutinho: 20096L;

• José Luís Pimenta d’Aguiar: 4752L;

• José Pacheco: 16689L;

• José Semedo Fernandes: 51766L;

• Lília Catarino: 51729L;

• Lúcia Dias: 12384L;

• Luís Cruz Campos: 14946L;

• Luísa Teixeira da Mota: 53682L;

• Mafalda Lopes Almeida: 18802L;

• Manuel Fernando Ferrador: 18658L;

• Manuela Carvalho: 4343C;

• Márcia de Barros: 50998L;

• Márcia Oliveira: 20622L;

• Marco Antão: 21463L;

• Maria Cristina Câmara: 55916L;

• Maria de Fátima Pereira: 19351L;

• Maria José Prado e Castro: 2418C;

• Maria de Lurdes Évora: 864E;

• Maria João Mata: 18381L;

• Maria Lídia Conde: 18395L;

• Maria Manuel de Oliveira: 19048L;

• Maria Ulema Mendonça e Moura: 2468P;

• Mário Henriques: 16460L;

• Mário Ribeiro: 16736L;

• Marta Saramago de Almeida: 20019L;

• Miguel A. Rodrigues Bastos: 4334L;

• Miguel Matias: 9945L;

• Miguel Neto: 44362L;

• Mónica Pinto dos Santos: 16964L;

• Monteiro Nunes: 17877L;

• Moura Santos: 6649L;

• Noelma Ribeiro: 16927L;

• Nuno Areias: 22056L;

• Otília Pires: 19332L;

• Paulo Graça: 8293L;

• Paulo J. Rodrigues: 60628L;

• Paulo Santos: 10213L;

• Paulo Saraiva: 15571L;

• Paulo Saragoça da Mata: 12467L;

• Ricardo Sá Fernandes: 4142L;

• Ricardo Serrano Vieira: 17457L;

• Ricardo Serrão de Carvalho: 50477E;

• Rui Alves Carvalho: 17573L;

• Rui Baleizão: 54374P;

• Rui Bandeira: 4220L;

• Sandra Aguiar: 49775L;

• Sandra Grácio: 5736P;

• Sandra Isabel Esteves: 45986L;

• Sara Filipa Freitas: 55435L;

• Sara Mota: 15971L;

• Sílvia Fraga: 17916L;

• Susana Matias: 14066L;

• Tânia Jácome Mendes: 21996L;

• Tiago Afonso: 48775L;

• Tiago Rodrigues Bastos: 9368L;

• Túlio Machado de Araújo: 2949P;

• Vanessa Castelo: 48917L;

• Vânia Semeano Castanheiro: 48908L;

• Vasco Jardim Noronha: 18431L;

• Vasco Veríssimo Marques: 18917L;

• Vitor Cardoso: 953E.