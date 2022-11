10 notícias que marcaram o dia

Stands de automóveis e centros de exame obrigados a fechar. Tudo o que muda além das escolas

A segunda alteração ao decreto do confinamento geral, tem algumas mudanças. Além do encerramento das escolas, fecham lojas de comércio de veículos e os centros de exame só funcionam com marcação. Veja AQUI.

Proibido circular entre concelhos no continente a partir das 20h. Interdição vigora até segunda-feira

A proibição de circulação entre concelhos volta a aplicar-se entre as 20h desta sexta-feira e as 05h de segunda-feira no território continental, com algumas exceções previstas, entre as quais votar nas eleições presidenciais de domingo.

Colégios reúnem-se para decidir se vão continuar a dar apoios aos alunos

Há estabelecimentos de ensino privados que esta sexta-feira passaram já para o ensino à distância, mantendo as aulas previstas. Segundo o decreto do Governo, as “atividades letivas e educativas” estão suspensas, nas escolas públicas e privadas, do pré-escolar ao secundário. A Associação de Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo alega que a Constituição não está suspensa e que o direito de aprender e ensinar prevalece.

Covid-19. Enfermeiros pedem: “Fique em Casa”

Ordem dos Enfermeiros inicia esta sexta-feira uma campanha de sensibilização para que os portugueses cumpram o confinamento. "Os profissionais estão exaustos e não conseguem chegar a todos. Hoje podemos ser nós, amanhã os nossos pais e depois os nossos filhos"

Desaparecimento de enfermeira do hospital Santa Maria está a ser investigado

Agentes da Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa têm estado há quatro dias no terreno à procura de pistas do paradeiro da enfermeira Célia Paulo, de 49 anos. O alerta do seu desaparecimento foi dado pela família esta segunda-feira através das redes sociais.

Câmara dos Representantes entrega já na segunda-feira ao Senado a resolução para a destituição de Trump

O julgamento de Donald Trump deve começar em breve, depois de o Partido Democrata ter decidido entregar já na segunda-feira a resolução de impeachment ao Senado. O ex-Presidente está acusado de incitamento à insurreição devido aos distúrbios que os seus apoiantes causaram no Capitólio, dia 6 de janeiro.

Presidenciais. Governo admite problemas para formar mesas de voto em 15 concelhos (mas não diz quais)

O Governo admitiu esta sexta-feira, a dois dias das presidenciais, que ainda há dificuldades a formar mesas de voto em 15 concelhos, efeito da pandemia de covid-19, mas garantiu que todas irão funcionar no domingo.

Covid-19. Humanidade vai ter de conviver com a doença no futuro próximo, avisa OMS

A humanidade vai poder ter de conviver com a covid-19 no futuro próximo, tal como o faz com a sida, outra doença originada num vírus de origem animal, disse esta sexta-feira o enviado especial para a pandemia na Organização Mundial da Saúde David Nabarro.

Pfizer reduz encomendas de vacinas por se poderem tirar seis doses de um frasco de cinco. Itália prepara ação judicial

A recomendação da Agência Europeia do Medicamento (EMA) de se poderem extrair seis doses de vacina da Pfizer e da BioNTech em frascos preparados para cinco - algo que Portugal garantiu que já estava a fazer - foi seguida da decisão dos laboratórios em reduzir o número de frascos nas encomendas aos vários países, o que está a contribuir para atrasos nos planos de vacinação.

Covid-19. Quinto dia consecutivo com um novo máximo de mortes (234). Há mais 13.987 infetados e 7319 recuperados em Portugal

O ritmo de subida de internamentos não abranda: mais 149 doentes ficaram no hospital devido à covid-19 entre quinta e sexta-feira. O total é de 5779 internamentos, o que, escusado será dizer, é o número mais alto da pandemia, que tem sido sucessivamente ultrapassado.

Nas unidades de cuidados intensivos, há mais 13 pacientes internados, o que coloca o total em 715.