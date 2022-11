Guta Moura Guedes escreve sobre o ato de “Votar”

Um direito e um dever, votar faz parte da construção do mundo democrático, civilizado e igualitário que desenvolvemos. Em muitos países é um dado adquirido desde há quase duzentos anos, noutros tem uma história mais recente, nuns existiu durante períodos em que primeiro só os homens votavam e depois, mais tarde, as mulheres. O facto é que temos o sufrágio como parte das conquistas da espécie humana, no nosso atribulado processo evolutivo.

A sua dupla condição, a de ser um direito e uma responsabilidade, tem implicações diversas do ponto de vista social e logístico. Ambas significam que tem de existir uma sociedade madura que entenda o valor e o significado da demonstração de uma escolha e que quem organiza operacionalmente o sistema de exercício de voto seja capaz de criar todas as condições para que este funcione de modo inclusivo e eficaz.

