A extraordinária aventura do “Conde de Palmella”, o primeiro navio a vapor português

Esperança e tristeza navegavam lado a lado nas águas portuguesas em janeiro de 1821. Os deputados recém-eleitos para as Cortes Constituintes andavam numa azáfama, com paradas militares e bandas de música, a preparar a instalação em Lisboa. Do norte, por carta publicada no “Diário do Governo”, vinham tons mais sombrios. Um violento temporal atingira vários distritos do Douro. Tinha sido tanta a água que, duas semanas depois, ainda se faziam as contas aos mortos e aos estragos causados pelas cheias dos rios Pinhão e Douro. O Tejo andava mais calmo, mas nem por isso com menos novidades.

“Na manhã do dia 27 do corrente mez ha de seguir viagem para Santarém, com escala por Villa Franca, a embarcação movida por vapor, a primeira que ha pouco chegou a este porto, e no dia seguinte ha de regressar para Lisboa, com a mesma escala: as pessoas que quizerem transportar-se para estes pontos, ou que tenhão de enviar algumas encommendas, poderáõ dirigir-se no dia antecedente á Praça do Cáes do Sodré, loja Nº 18, aonde encontraráõ com quem tratar sobre este objecto, e nessa occasião se lhes indicará a hora preciza da partida; advertindo que a mencionada embarcação se achará fundeada; próxima ao Cáes das Columnas, para receber os passageiros, os quaes, se subentende, irão munidos dos seus passaportes”, referia um anúncio no “Diário do Governo” de 21 de janeiro.