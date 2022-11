10 notícias que marcaram o dia

Joe Biden toma posse. "É um novo dia na América"

Donald Trump já se despediu (com a promessa de voltar “de uma forma ou de outra”), Joe Biden respondeu no Twitter - ironia - prometendo um dia novo para a América. O discurso de posse promete dar o primeiro passo, revertendo várias decisões do ex-Presidente. À sua frente não estarão pessoas, por causa da pandemia (e da segurança), mas 200 mil bandeiras do país. Os convidados já começaram a chegar à Casa Branca. Siga tudo AQUI e siga as leituras recomendadas

Afinal há mais mudanças nas regras do confinamento: saiba tudo

Governo publicou o decreto com as alterações que fez às regras, equipamentos fechados e exceções do confinamento em curso, que entram em vigor à meia-noite desta quarta-feira. Eis o que muda a partir de agora (há mais mudanças além das conhecidas segunda-feira e estão assinaladas a negrito neste artigo), numa lista que inclui as regras que já estavam em vigor desde o início do mês. Uma das regras que o Governo esclarece é que os restaurantes nos shoppings vão poder funcionar mas só para entregas ao domicílio. Veja AQUI.

Covid-19. Pode ser preciso reforçar medidas nas escolas secundárias, diz OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) avisou esta quarta-feira que pode ser preciso reforçar nas escolas secundárias as medidas contra a pandemia pois os adolescentes de 16 a 18 anos transmitem o vírus mais rapidamente do que os mais novos.

O pior dia da pandemia em Portugal: 219 mortos e 14.647 infetados

O número de internamentos não dá sinais de abrandar. Esta quarta-feira há mais 202 pessoas internadas com covid-19, o que eleva o total no país para 5493 doentes. Na quarta-feira passada, eram 4240, o que significa um aumento de mais de mil pacientes, a um ritmo médio de cerca de 180 internados por dia.

Quanto às unidades de cuidados intensivos, a tendência é também de aumento: mais 11 doentes críticos, para um total, e máximo, de 681.

Covid-19. Vacina da Pfizer mostra eficácia contra variante do Reino Unido

Primeiro estudo amplo feito por uma fabricante de vacinas traz resultados encorajadores quanto à eficácia face à variante britânica (embora falte ainda a revisão de pares). Amostras de sangue de 16 vacinados, metade acima dos 55 anos, foram capazes de neutralizar o vírus.

Queixas na entrega de refeições ao domicílio disparam 190% durante a pandemia

d.r.

As reclamações nos serviços de entrega de refeições ao domicílio, e que têm à cabeça a Uber Eats e a Glovo, estão a ter um aumento significativo com a pandemia covid-19.

Segundo o Portal da Queixa, de janeiro a dezembro dispararam 190% relativamente ao anterior, atingindo 3214 reclamações, quando no período homólogo do ano passado tinham sido 1144. Atrasos na entrega, pedido de reembolso e produtos em falta são os principais motivos de reclamação.

Explosão em edifício no centro de Madrid. Há pelo menos dois mortos

A ocorrência deu-se às 15h locais (menos uma hora em Portugal continental), no bairro de La Latina num edifício que pertence ao arcebispado de Madrid. Pedro Sánchez já lamentou a "terrível" explosão que tudo indica estar relacionada com gás.

Inspetor acusado da morte de Ihor Homenyuk defende que seguranças e outros inspetores deviam ser arguidos

Um dos três inspetores do SEF acusados do crime de homicídio qualificado, defende na contestação à acusação do Ministério Público que a morte do ucraniano foi provocada por problemas de saúde, falta de assistência médica e negligência no auxilio, e coloca em causa a autópsia.

Infarmed alerta hospitais para 'utilização criteriosa' das reservas de sangue devido aos efeitos da pandemia

O Instituto Português do Sangue avisa que as suas reservas dão para quatro a 14 dias, e faz um apelo aos dadores. A nível nacional, a utilização de sangue está a "aumentar de forma significativa", e é um "produto escasso", alerta o Infarmed.

Número de desempregados registados aumenta pela primeira vez em dois meses

Depois de dois meses a traçar uma trajetória de descida, em contraciclo com a situação da economia, o número de desempregados inscritos nos centros de emprego nacionais subiu em dezembro. Há agora 402.254 desempregados registados, mais 1% do que em novembro.