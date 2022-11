MP abre inquérito a segurança privada no centro de detenção do SEF

O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) apresentou uma queixa por alegado crime de exercício ilícito de uma empresa de segurança privada no centro de instalação temporário do aeroporto de Lisboa. Segundo a "TSF", o Ministério Público abriu um inquérito e está a investigar a presença de seguranças privados no mesmo local onde morreu Ihor Homenyuk, em março do ano passado.

No relatório sobre a morte do cidadão ucraniano, a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) já tinha criticado a presença de segurança privada no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária. No documento a que a TSF teve acesso é referido que foram atribuídos à empresa de segurança privada poderes de "autoridade pública", que deveriam estar a cargo dos funcionários do SEF. Tarefas como a segurança e vigilância do referido centro, controlo do acesso e realização de relatórios periódicos estavam a ser feitas por seguranças de uma empresa privada e não estavam, no entanto, previstas no contrato.

O sindicato, que enviou a queixa em setembro à Procuradora-Geral da República, refere na denúncia que os cidadãos estrangeiros que veem recusada a entrada em Portugal são vigiados "de forma ilegal". "Pessoas privadas da liberdade, muitas vezes na sequência de medidas de coação determinadas por autoridade judiciária" são vigiadas por seguranças privados e não por funcionários do SEF, como determina a lei. Por isso, segundo a estrutura sindical, está em causa o crime de "exercício ilícito da atividade de segurança privada".

À "TSF", fonte do SEF referiu que as funções dos seguranças privados estão previstas nos contratos, podendo existir "constrangimentos na formalização dos contratos por causa da situação pandémica". A empresa continua presente no aeroporto, mas "nenhuma das pessoas que estavam em funções entre os dias 10 e 12 de março continuou a exercer funções no aeroporto", garantiu o SEF.