10 notícias que marcaram o dia

Acabou o passeio e as vendas ao postigo, mais lojas fechadas, fim de semana cortado. As 14 medidas adicionais anunciadas por Costa

O primeiro-ministro anunciou mais 14 medidas de reforço do confinamento. O objetivo é garantir que os portugueses ficam - mesmo - em casa. Mas as escolas continuarão abertas (com mais polícia à porta). Leia AQUI as novas medidas.

Covid-19. Número de concelhos em risco extremo passou de 57 para 155

O número de concelhos em risco extremo devido ao número de casos de covid-19 quase triplicou nos primeiros 12 dias de janeiro, passando de 57 para 155, segundo a análise divulgada esta segunda-feira sobre a incidência cumulativa.

Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), 155 concelhos registaram uma taxa de incidência de casos acumulados de infeção pelo novo coronavírus superior a 960 por 100 mil habitantes, entre 30 de dezembro de 2020 e 12 de janeiro (veja AQUI)

Covid-19. Novo máximo de mortes em 24 horas (167) em Portugal. Número de novos casos (6702) é o mais baixo dos últimos sete dias

Cresce continuamente o número de internados, que já vai em 17 dias consecutivos: nas últimas 24 horas somaram-se mais 276, num total de 5165, um novo máximo histórico. Desde o início do ano - ou seja, em apenas 18 dias -, há mais 2325 doentes com covid-19 internados nos hospitais nacionais, um crescimento de 81,9%. Em relação aos internados em unidades de cuidados intensivos, há mais 17 pessoas: o total é agora de 664, outro máximo.

Covid-19. Portugal mantém-se como o 2.º país do mundo com mais novos casos e o 1.º da União Europeia

Portugal é o Estado-membro da União Europeia com uma média de mais novos casos por um milhão de habitantes e o segundo a nível mundial, só atrás de Israel. É a primeira vez, desde o início da pandemia, que Portugal ocupa uma posição comparativa tão elevada.

Na análise atual das mortes, também por um milhão de habitantes, Portugal fica na 3.ª posição mais alta a nível mundial, atrás do Reino Unido e da República Checa. (veja AQUI)

Covid-19: ARS contratam profissionais e recorrem a militares e médicos internos para rastrear cadeias de transmissão

No Norte foram contratados 94 profissionais e em Lisboa e Vale do Tejo há um concurso a decorrer. ARS contam com a ajuda de militares, médicos internos, estudantes de enfermagem e profissionais cedidos pelos municípios para a realização dos inquéritos epidemiológicos.

Pandemia faz recuar o tráfego aéreo em Portugal para níveis de 1998

É preciso andar 22 anos para trás, numa altura em que as low cost não estavam popularizadas, para ter um ano de tráfego tão baixo como o registado em 2020. A NAV Portugal geriu 345,3 mil voos em 2020, menos 58% do que em 2019. É o pior registo desde 1998.

Jantar-comício de Ventura: GNR identificou proprietário do restaurante e informou Ministério Público

A GNR identificou o proprietário do restaurante "Solar do Paço", em Tebosa, no concelho de Braga, onde este domingo se realizou um jantar-comício da candidatura presidencial de André Ventura, que reuniu 170 pessoas sem cumprimento das regras de distanciamento e com o país em confinamento geral.

Presidenciais. Marcelo quer voto eletrónico e por correspondência e mais eleitos pela emigração

Marcelo Rebelo de Sousa defende a introdução do voto eletrónico em Portugal, considera que os portugueses residentes no estrangeiro deviam votar por correspondência nas presidenciais e que nas legislativas devia poder haver mais deputados eleitos pela emigração.

O Presidente da República e recandidato ao cargo assume estas posições numa entrevista ao Lusojornal, um portal de notícias franco-português que também é editado em papel, dedicado aos portugueses e outras comunidades lusófonas residentes em França.

Todos os distritos do continente sob aviso amarelo quarta-feira devido à chuva

Todos os distritos de Portugal continental vão estar na quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte, informou esta segunda-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Sector imobiliário fala em “tragédia” provocada pelo novo confinamento

Luís Lima, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal diz que “não há nenhum motivo para não permitir que as empresas de mediação imobiliária continuem a fazer o seu trabalho".