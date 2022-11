Feriados e pontes: bem-vindos ao lado bom de 2021

Quando este artigo for publicado, o jornalista que agora o escreve estará de férias. Esta informação não seria muito significativa, não fosse o caso de as ditas férias terem nascido da mesma perícia que está por trás do tema deste texto: algures no ano passado, o jornalista olhou para o calendário de 2020, olhou para o calendário de 2021, olhou para a sua lista de afazeres e projetos futuros, percebeu as dinâmicas da época festiva, descortinou que depois metia-se o Natal, depois o ano novo, mais feriado menos feriado, e o que poderiam ter sido sete dias de descanso transformaram-se em 11 dias.

O jornalista em questão é português. Como tal, sentiu os olhos brilharem quando recebeu quatro dias a mais das mãos da matemática (e das chefias). Por cá, o assunto é de interesse nacional: português que é português está sempre à procura do próximo dia de sossego, sempre à procura do próximo fim de semana eterno, sempre à procura da próxima ponte — mesmo que depois acabe por não atravessá-la, rendido à magnífica possibilidade de dormir até tarde ou de passar a tarde enfiado no centro comercial mais próximo. Mas além de um novelo de dias fixos e móveis, os feriados foram também, há poucos anos, protagonistas de uma novela política de qualidade duvidosa.