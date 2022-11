Covid-19: Comissão de Proteção Civil de Moura apresenta proposta para encerrar escolas

A comissão municipal de Proteção Civil de Moura, no distrito de Beja, aprovou por unanimidade uma proposta de recomendação às autoridades de saúde para o encerramento de algumas escolas por um período de 15 dias, devido à pandemia da covid-19.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a comissão explica que se reuniu no sábado (incluindo os diretores dos agrupamentos de escolas) e, face à situação que se verifica no seio da comunidade escolar, levou a que fosse aprovada a proposta. A comissão alerta que o número de casos ativos e de pessoas em vigilância ativa nos estabelecimentos de ensino de escola de Moura e de Amareleja “subiu substancialmente” na última semana.

De acordo com o documento, a comissão propõe que sejam encerrados em Amareleja todos os níveis de ensino na escola sede, mantendo-se em funcionamento as escolas de 1.º ciclo e pré-escolar de Póvoa de São Miguel, Safara e Santo Aleixo da Restauração.

Já em Moura, a proposta recomenda o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino do 2.º ciclo, 3.º ciclo e secundário, assim como o encerramento da Escola Profissional de Moura, mantendo-se em funcionamento os estabelecimentos do 1.º ciclo e pré-escolar.

No comunicado, a comissão indica ainda que, nesta altura, o Agrupamento de Escolas de Moura conta com "oito casos ativos" de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, "sete turmas e 16 professores em vigilância ativa / isolamento".

"No Agrupamento de Escolas de Amareleja, verificam-se nove casos ativos de covid-19; sete turmas e 18 professores em vigilância ativa / isolamento", lê-se no documento.