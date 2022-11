Covid-19: DGS define quais são os cancros que não podem ficar por operar

Aconteceu o que se temia: até ao final do mês os hospitais públicos vão ter como foco a prestação de cuidados intensivos, podendo deixar de assegurar a atividade programada, incluindo cirurgias prioritárias. A oncologia é uma área vital e os polos do Instituto Português de Oncologia (IPO) são poupados, mas, mesmo assim, só os doentes com pior prognóstico de sobrevivência deverão conseguir ser operados. A lista de tumores com intervenções inadiáveis está pronta e inclui somente dois grupos de neoplasias.

Segundo a priorização, que a Direção-Geral da Saúde (DGS) definiu logo em abril durante o primeiro confinamento geral, vão apenas chegar aos cirurgiões os casos urgentes (que têm de ser operados, no máximo, 72 horas após a indicação), e os muito prioritários, com intervenção, no máximo, nos 15 dias seguintes. No topo da classificação estão os tumores com hemorragia ou obstrução do tubo digestivo ou da via aérea com efeito grave. São seguidos pelos carcinomas da laringe, faringe ou cavidade oral; cancros do testículo, mama com tratamento inicial de quimioterapia ou reto com quimioterapia e radioterapia prévias; neoplasias agressivas com operação cujo objetivo é curativo e cancros hematológicos (do sangue).

Ao invés, ficam adiadas as cirurgias oncológicas prioritárias e normais, que têm indicação para operação no tempo máximo de 45 e 60 dias, respetivamente. São exemplos os cancros do pulmão, esófago, estômago, pâncreas ou cerebrais e, depois destes, todos os outros. Cabe aos hospitais organizarem as listas de espera e as necessárias transferências para os blocos operatórios com disponibilidade, incluindo os três institutos de oncologia no país, para que os doentes tenham o acesso necessário e atempado.

