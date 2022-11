Um quarto dos produtos de desporto contêm substâncias potencialmente nocivas para a saúde 

Depois dos estudos que deram conta da existência de substâncias químicas perigosas nos plásticos de embalamento de comida, brinquedos,ou microplásticos existentes em protetores solares e outros produtos de higiene, surge agora um novo estudo europeu que aponta para os riscos para a saúde das substâncias incorporadas em produtos desportivos, como tapetes de yoga, bolas de pilates, sapatilhas de ginástica, material para natação, cordas ou garrafas de plástico reutilizáveis.

Pelo menos 20 dos 82 produtos de desporto, adquiridos em 13 países europeus, e analisados num laboratório acreditado no âmbito do projeto europeu LIFE AskREACH, revelaram a presença de substâncias potencialmente tóxicas. Plastificantes, retardadores de chama, metais pesados, ftalatos e alquilfenóis são algumas das substâncias detetadas e que se sabe serem potencialmente cancerígenas, afetarem o sistema reprodutivo, poderem reduzir a produção de testosterona e danificar as funções testiculares, além de se tornarem persistentes no ambiente.

Os resultados foram divulgados em Portugal pela associação Ambientalista Zero que integra este projeto. Segundo Susana Fonseca da Zero, “o Regulamento REACH – Registo, Avaliação e Autorização de Substâncias Químicas prevê que sempre que os produtos revelam a presença das substâncias identificadas em mais de 0,1%, o produtor e o retalhista devem informar os consumidores quando solicitados a fazê-lo, mas nenhuma das empresas respondeu ao pedido de informação sobre a presença destas substâncias que suscitam elevada preocupação”. Dois dos plastificantes detetados nas análises (ftalatos DEHP e DIBP) “estão restringidos na UE desde julho de 2020, devido ao facto de serem tóxicos e interferirem com o sistema hormonal”, sublinha a Zero em comunicado.

Entre os produtos analisados foi detetada uma bola de pilates com uma concentração de 41% destas substâncias e uma corda de exercício com uma concentração de 2,6% de parafinas cloradas de cadeia curta (SCCP) que se revelam “muito persistentes no ambiente”. Contactadas pelos investigadores, as empresas não responderam no prazo estipulado legalmente (45 dias) e quando o pedido foi reforçado, apenas 44% acabaram por dar uma resposta, mas dizendo que os artigos não continham os níveis de contaminação identificados nas análises feitas em laboratório no âmbito do estudo.

“Isto demonstra a dificuldade de implementar a estratégia da UE de solicitar às empresas que voluntariamente deixem de utilizar plastificantes que são tóxicos para a reprodução, parafinas que são persistentes e retardadores de chama que são cancerígenos e revela que continuam a circular em artigos de uso quotidiano”, aponta a Zero.

Os resultados do projeto europeu LIFE AskREACH e a divulgação desta informação visam “demonstrar que é urgente melhorar a implementação do Regulamento REACH, melhorar a comunicação ao longo da cadeia de produção, promover a substituição destas substâncias perigosas e alertar os consumidores”, acrescenta Susana Fonseca. Para facilitar “uma decisão informada aos consumidores” foi criada a aplicação “Scan4Chem” e solicitado às empresas a disponibilização de informação sobre os seus artigos na base de dados “AskREACH”, utilizada nesta "app".

Para quem, mesmo em confinamento, continua a praticar desporto dentro ou fora de portas, os ambientalistas recomendam que evitem artigos feitos de plástico flexível ou rígido, sobretudo se tiver um cheiro forte; e procurem sempre a presença do Rótulo Ecológico Europeu ou do Blue Angel.