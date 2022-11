Um em cada três dias de 2020 teve trânsito abaixo do normal

Num total de 119 dias ao longo do ano passado, o trânsito em Portugal ficou abaixo do ano anterior. Essa quebra foi mais evidente nos meses de março e abril de 2020, durante o primeiro confinamento, e mais acentuada na cidade de Lisboa do que no Porto, segundo o relatório anual da TomTom, empresa especializada em tecnologia de localização.

