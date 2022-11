Regras e exceções para travar o vírus sem parar o país

Em vários momentos após o confinamento decretado em março, António Costa afirmou que o país não podia “voltar a parar” e que o regresso ao “fique em casa” seria “insuportável”. Quase um ano depois do início da pandemia, a subida no número de infetados, mas sobretudo de mortes, e a pressão que não pára de se acentuar sobre o Serviço Nacional de Saúde levaram o primeiro-ministro a decretar um segundo confinamento. Mas com várias exceções, que o tornam ligeiramente menos restritivo do que o primeiro (há mais lojas e serviços a poder funcionar, ainda que com limitações) e com uma diferença essencial. As escolas e universidades, por onde passam diariamente mais de 2 milhões de alunos, professores e funcionários, permanecem abertas. Os prejuízos de voltar ao ensino à distância superavam os riscos de manter este grau de mobilidade, justificou o primeiro-ministro.

Nas escolas pedem-se agora mais armas para combater a epidemia e evitar que deixem de ser os locais “seguros” que foram durante o 1º período, sobretudo numa altura em que o país vive com os níveis de incidência mais altos de sempre. Diretores e sindicatos apelam à utilização rotineira de testes rápidos nas escolas — o primeiro-ministro anunciou-o, mas não se conhecem detalhes do programa — e reivindicam a passagem de professores e funcionários para o grupo dos prioritários no plano de vacinação, já que vão continuar a receber centenas de alunos nas salas de aulas.