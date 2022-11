Ministério Público abre investigação à nomeação de José Guerra para procurador europeu. Foram recebidas duas denúncias

O Ministério Público abriu um inquérito à nomeação de José Guerra para procurador europeu. A notícia foi avançada esta sexta-feira pelo “Observador” e já confirmada pelo Expresso junto do MP, que refere ainda que a investigação foi desencadeada por duas denúncias recebidas.

Uma das denúncias que chegou ao MP foi anónima, a outra foi assinada pela Ordem dos Advogados.

A 06 de janeiro, a Ordem dos Advogados (OA) anunciou que iria apresentar ao Ministério Público (MP) uma participação criminal contra incertos após as notícias sobre irregularidades no processo de nomeação do procurador europeu. Em comunicado então enviado à Lusa, o bastonário da OA, Luís Menezes Leitão, informou que iria pedir ao MP que "averigue a eventual responsabilidade criminal no caso dos dados falsos sobre o procurador José Guerra, considerando que este é um assunto de extrema gravidade que não pode ficar encerrado com a simples declaração de que se tratou de lapso dos serviços do Ministério da Justiça (MJ), especialmente depois das posteriores afirmações do diretor-geral da Política de Justiça, que entretanto se demitiu".

O procurador José Guerra foi o nome indicado por Portugal para ser nomeado para procurador europeu, em detrimento de outros dois magistrados do MP, mas a nota enviada pelos serviços do Ministério da Justiça para o Júri do Conselho Europeu continha lapsos e falsidades sobre o currículo do magistrado, situação que levou partidos da oposição a pedir a demissão da ministra da Justiça, Francisca van Dunem.