Covid-19. Número de casos não vai estar abaixo dos 10 mil num mês

O novo confinamento vai contribuir para travar a transmissão do SARS-CoV-2, mas a recuperação vai levar tempo. Os peritos estimam que o número de novas infeções ainda cresça nas próximas duas semanas e só depois comece a diminuir. Por isso, daqui a um mês, mesmo com as novas medidas restritivas em vigor, a curva epidémica deverá estar ainda acima das 10 mil infeções por dia.

“As medidas que entraram agora em vigor só se vão fazer sentir nos próximos 5 a 7 dias. Se a desaceleração do número de casos tiver uma velocidade semelhante à que se registou em março, então poderemos estar com 14 mil contágios daqui a duas semanas e muito provavelmente ainda acima de dez mil quando terminar o período de um mês de confinamento”, conclui Carlos Antunes, matemático e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL). Prever a ocupação dos hospitais nessa altura “é mais difícil”, ressalva, “mas poderá rondar os 5 mil internamentos e 800 camas em cuidados intensivos”.