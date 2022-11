Além do Reino Unido, também Angola suspendeu voos para Portugal. Santos Silva quer "saber porquê"

O Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que vai tentar "compreender" a suspensão, por parte de Angola, de "voos regulares com Portugal a partir das 0 horas de 24 de janeiro.

"Tentaremos compreender, tão cedo quanto possível, porque são suspensos os voos regulares com Portugal e não com outros países europeus", avançou o gabinete do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Esta quinta-feira, também o Reino Unido decidiu suspender os voos com Portugal, justificando esta decisão pela nova estirpe de coronavírus identificada no Brasil - mas que ainda não chegou ao território nacional - Medida que foi considerada "absurda" por Augusto Santos Silva, que já pediu explicações ao Governo britânico.

Ligações aéreas com outros países europeus continuam a funcionar em Angola

Angola anunciou esta quinta-feira a suspensão temporária de voos com Portugal, além do Brasil e da África do Sul, alegando a necessidade de controlar a propagação da pandemia covid-19, em particular das novas estirpes do vírus consideradas mais contagiosas.

"A dinâmica de voos regulares vai sofrer alterações", salientou o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República de Angola, Adão de Almeida. "Vamos ter um período de pouco mais de uma semana onde o objetivo é permitir que o máximo possível de cidadãos angolanos e estrangeiros que se encontram nesses países possam regressar".

Adão de Almeida salientou que outras ligações aéreas continuarão a funcionar sem quaisquer alterações, acrescentando que a diferença é que, "mesmo para essas ligações, passa a ser obrigatório o teste pós-desembarque".

As outras companhias aéreas com quem Luanda mantém ligações (Emirates e Qatar Airways, Air France e Lufthansa) continuam a assegurar as suas frequências e voos regulares.