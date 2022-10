10 notícias que marcaram o dia

Novo confinamento. A lista de tudo o que vai fechar. E as 52 exceções, com hotéis, mas não centros de explicação (que saíram à última hora)

Atividades recreativas, de lazer e diversão, atividades culturais e artísticas, atividades desportivas, atividades em espaços abertos, espaços e vias públicas, restauração. Eis a lista completa de tudo o que Governo mandou fechar já esta sexta-feira, às 0h. E também as (várias) exceções, que poderão estar abertas, incluindo hotéis, drogarias, entre outras. Mas atenção: os centros de explicações e escolas de línguas foram excluídos, afinal, na reunião de Conselho de Ministros. E as escolas de condução só podem abrir para fazer provas e exames (veja AQUI).

Ministra do trabalho infetada com covid-19. Ministros do Ambiente e do Mar em isolamento

Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, está infectada com covid-19, informou esta manhã o gabinete do primeiro-ministro. De acordo com a nota enviada às redacções, a ministra "tem sintomas ligeiros e encontra-se em confinamento domiciliário".

Além de Ana Mendes Godinho, Matos Fernandes e Ricardo Serrão, ministro do Ambiente e ministro do Mar, encontram-se em isolamento devido a "outros contactos". Os dois já fizeram teste e deu negativo, mas as autoridades de saúde determinaram isolamento profilático, estando os dois a trabalhar à distância.

Câmara de Lisboa admite não cobrar estacionamento como no primeiro confinamento

Apesar de já ter havido uma reunião na Câmara Municipal “para acautelar” e “adaptar medidas à nova realidade”, na sequência da comunicação ao país de António Costa, ainda não há uma decisão definitiva, pois faltava conhecer com exatidão o decreto do Governo

Ir à feira no fim de semana? Sim é possível

Ir à feira ou ao mercado continua a ser possível no novo confinamento com "dever de ficar em casa" em que o país vai mergulhar a partir das 00h00 de sexta-feira, mas apenas para comprar bens alimentares e de acordo com regras idênticas às que foram definidas para as lojas de retalho,

Presidenciais. Prazo para voto antecipado termina esta 5.ª-feira. Há 197 mil eleitores (mais do triplo das legislativas de 2019) inscritos

d.r.

De acordo com o balanço feito pelo Ministério da Administração Interna, estavam inscritos para o voto antecipado (já este domingo) nas eleições presidenciais, até às 23h59 desta quarta-feira, 196.786 pessoas. Em 2019 houve 56.287 inscritos (e 50.638 pessoas votaram antecipadamente), pelo que agora há mais do triplo de potenciais eleitores antecipados - um aumento de 250%

Presidenciais. Eleitores podem votar com cartão do cidadão com prazo caducado (ou identificar-se com outro documento oficial com fotografia)

Caso o eleitor não tenha consigo o cartão de cidadão, pode identificar-se por meio de qualquer outro documento oficial que contenha fotografia atualizada como a carta de condução ou o passaporte.

E-toupeira. ERC condena vigilância a jornalistas

Entidade Reguladora para a Comunicação Social fala em "ostensivo olvidar de direitos fundamentais de jornalistas" e espera que o Ministério Público tome medidas para no futuro impedir quaisquer limitações à liberdade de imprensa e aos direitos dos jornalistas.

Sondagem. Maioria dos portugueses dá nota positiva à resposta da UE à pandemia

d.r.

A maioria dos portugueses, numa percentagem de 62%, deram nota positiva à União Europeia, considerando que esta respondeu bem à crise de saúde provocada pela covid-19. Os dados da sondagem da Intercampus feita para o "Jornal de Negócios" e para o "Correio da Manhã" revelam ainda que mais de um quarto (28,7%) dos inquiridos dizem que a União Europeia não reagiu bem à crise de saúde.

Oeiras quer ter cultura para dar e vender (só daqui a seis anos, mas para a Europa toda)

O concelho vai reabilitar edifícios e construir novos para albergar três museus, um centro de arte contemporânea, um centro cultural, um hub de empresas e um centro de congressos. Tudo a inaugurar em 2027, ano ao qual Oeiras se candidata para Capital Europeia da Cultura.

Covid-19. Novo recorde de casos (10.698) em Portugal. Há mais 148 mortos e 5063 recuperados

Há mais 128 hospitalizações face à véspera, engordando o total de internamentos para 4368. Nas unidades de cuidados intensivos (UCI) há mais 15 camas ocupadas, passando o total para 611.