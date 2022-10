PJ impediu transações no valor de 340 milhões de euros no ano passado

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade de Informação Financeira, congelou ao longo do ano do ano passado 340 milhões de euros. Em causa estavam operações bancárias suspeitas de terem origem em diversos crimes, como burlas informáticas, tráfico de droga, e financiamento do terrorismo. Segundo o "Correio da Manhã", este é o valor mais elevado de que há registo e é quase cinco vezes mais alto do que o registado no ano anterior. Só nos últimos seis anos, fruto do branqueamento de capitais do crime de financiamento do terrorismo, a PJ congelou transações no valor de mais de 670 milhões de euros.

Nos casos em que há movimentações bancárias suspeitas, as instituições bancárias dão o alerta à Polícia Judiciária. No ano passado foram feitas 9140 comunicações e, deste total, 297 deram origem ao congelamento de contas. Além dos bancos, também outras entidades estão obrigadas a comunicar movimentações suspeitas às autoridades, como cafés e talhos, por exemplo.

Na investigação, a Unidade de Informação Financeira tem em atenção elevados depósitos em numerário, bens de risco, como obras de arte e jóias e pequenos depósitos com diversas origens, um indício de fraude informática. Além disso, chamam a atenção depósitos com origem em países como Angola e China.