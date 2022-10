MP processa pais que não autorizaram filhos a frequentar aulas de Cidadania e Desenvolvimento

will & deni mcintyre

O Ministério Público de Famalicão instaurou um processo contra os pais que não autorizaram os filhos a assistir às aulas de Cidadania e Desenvolvimento. De acordo com o "Jornal de Notícias", os pais já foram ouvidos pelo Ministério Público e pela Segurança Social, que está a avaliar "a situação do agregado familiar" das crianças. O caso dura há dois anos e a intervenção do Ministério Público surgiu depois de um pedido de apoio da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).

Ao "Jornal de Notícias", fonte do estabelecimento escolar onde estão inscritos os dois alunos referiu que "os pais foram chamados aos agrupamento e à CPCJ para que fossem encontradas soluções alternativas à não frequência da disciplina, mas Artur e Ana Paula Mesquita Guimarães mostraram-se sempre inflexíveis". E a CPCJ sublinhou que "os pais recusaram a intervenção da comissão", tendo o caso passado para o Ministério Público.

Neste momento, os pais dos dois alunos que não frequentaram as aulas de caráter obrigatório e o Ministério da Educação aguardam uma decisão final em relação ao processo. Numa primeira fase, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga suspendeu a decisão de chumbar os alunos, como tinha sido determinado pelo secretário de Estado da Educação, João Costa, mas a tutela recorreu da decisão. Ainda sem posição final da Justiça, os dois alunos de 13 e 15 anos continuam a não frequentar as aulas de Cidadania e Desenvolvimento.

Os pais dos alunos falam em "ações de perseguição", "de caráter intimidatório, perpetradas por organismo do Estado".