10 notícias que marcaram o dia

Presidenciais: mais de 151 mil eleitores pediram voto antecipado em três dias

Mais de 151 mil pessoas pediram o voto antecipado em mobilidade para as presidenciais de 24 de janeiro em três dias, disse esta quarta-feira à Lusa fonte do Ministério da Administração Interna. Nas últimas legislativas, em 2019, 50.638 eleitores votaram antecipadamente, tendo-se inscrito 56.287.

Segunda-feira foi registado o número mais elevado de mortes do século em Portugal

No dia 11 de janeiro morreram 637 pessoas em Portugal e há oito dias consecutivos que se registam mais de 500 óbitos diários. O "Jornal de Notícias" comparou os dados do eVM, sistema de vigilância em tempo real, com os números do Instituo Nacional de Estatística, e este é o valor mais alto registado, pelo menos, desde 2000. Em relação à média do período de 2009/2019, há 248 mortes a mais.

Sporting avança com despedimento coletivo

O Sporting vai avançar com o despedimento coletivo de vinte funcionários do clube. Os mesmos elementos já receberam, esta quarta-feira, a carta que dá por início um processo que os dirigentes de Alvalade planeavam há algum tempo.

A razão para estas dispensas - o argumento usado pela direção de Frederico Varandas - prende-se com o emagrecimento dos custos com o pessoal, para fazer face à crise provocada pela pandemia.

Eutanásia: votação da lei na especialidade adiada no Parlamento

A votação da lei da eutanásia, na especialidade, foi adiada esta quarta-feira, a pedido do CDS-PP, na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Os centristas já haviam criticado "a pressa" na conclusão da lei, que foi aprovada, na generalidade, em fevereiro de 2020, a partir de projetos do PS, BE, PAN, PEV e Iniciativa Liberal. Com este adiamento, o diploma só chegará às mãos do Presidente da República depois das eleições presidenciais.

Rio testa negativo, mas continua em isolamento profilático

O presidente do PSD testou negativo ao novo coronavírus, mas, por uma questão de segurança, vai manter-se em quarentena, anunciou esta quarta-feira o próprio Rui Rio, na sua conta no Twitter. O presidente do PSD teve um contacto de alto risco com o vice-presidente Salvador Malheiro.

Começa o segundo ‘impeachment’ de Trump. É a primeira vez que um Presidente enfrenta dois processos de destituição

Donald Trump está acusado de "incitamento à insurreição". A Câmara dos Representantes deve aprovar esta tarde o artigo de 'impeachment' e depois é a vez do Senado entrar em cena. Em 2020, Trump foi absolvido pelos senadores e é improvável que, desta vez - se houver tempo para um julgamento - a história seja diferente. São precisos dois terços do Senado para aprovar a destituição, mas apenas maioria simples num primeiro nível, na Câmara dos Representantes.

Tempo frio no continente vai continuar até domingo

O tempo frio vai manter-se no continente até domingo, em especial nas regiões do interior norte e centro, prevendo-se a partir de segunda-feira uma subida significativa da temperatura mínima e ocorrência de precipitação, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera .

Covid-19. Variante detetada no Reino Unido já chegou a 50 países e territórios

A variante do novo coronavírus detetada no Reino Unido já foi localizada em 50 países e territórios, enquanto a variante identificada na África do Sul já chegou a 20, anunciou esta quarta-feira a Organização Mundial da Saúde .

YouTube suspende canal de Donald Trump durante sete dias

O YouTube eliminou na terça-feira um vídeo do canal do Presidente cessante dos EUA, Donald Trump, por violar a política da empresa contra o incitamento à violência, e suspendeu a utilização naquela plataforma durante sete dias.

Covid-19. Novos recordes de mortes (156) e de infetados (10.556) em Portugal. Há 4460 recuperados

Esta quarta-feira há mais 197 pessoas internadas em hospitais portugueses (4240) e menos 3 em Unidades de Cuidados Intensivos (596). O maior número de vítimas mortais em 24 horas voltou a verificar-se em Lisboa e Vale do Tejo (67, total: 2910).