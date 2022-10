“Antes só do que mal acompanhado”: histórias de quem prefere enfrentar o frio a ter um teto de ocasião

A soleira de uma larga porta lateral do Teatro de São João, no Porto, é há quatro ou cinco meses a casa de Joaquim. Aos 63 anos, orgulha-se de já ter calcorreado toda a Europa, sempre sem teto nem arramas. “Sou uma pessoa livre, não gosto de ajudas de fachada”, confidencia de pé junto à sua improvisada cabana feita de cobertores, presos a uma corda por molas de roupa. Sobrevive do rendimento mínimo, que “não chega para pagar um quarto num país onde está implantado o neoliberalismo”.

