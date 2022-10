10 notícias que marcaram o dia

Covid-19. Requisição civil de hospitais privados à vista em Lisboa

A ministra da Saúde admitiu esta segunda-feira avançar com "outros mecanismos", como a requisição civil, para garantir apoio aos hospitais públicos, sobretudo na região de Lisboa. Marta Temido explicou que há 19 convenções celebradas no Norte do país com os setores privado e social para garantir 150 camas para doentes covid e outras tantas para doentes não-covid mas em Lisboa a capacidade é menor. São apenas cerca de 100 camas e muito espalhadas por várias instituições, o que “dificulta a gestão dos processos dos doentes”.

Já começou o segundo processo de destituição de Donald Trump. Desta vez é por "incitação à insurreição"

O segundo processo de destituição de Donald Trump, lançado pelos congressistas democratas, deu esta segunda-feira entrada na Câmara dos Representantes. O artigo legal utilizado pelos legisladores nesta segunda tentativa de remoção do Presidente dos Estados Unidos prende-se com o que se passou no Capitólio na quarta-feira passada e pressupõe uma ligação direta de Trump à violência.

Frio obriga a manter todos os distritos sob aviso amarelo até quarta-feira

Todos os distritos de Portugal continental mantêm-se esta segunda-feira e até quarta-feira sob aviso amarelo devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Processo EDP: parte das medidas de coação a Mexia e Manso Neto caducaram

Parte das medidas de coação aplicadas pelo juiz Carlos Alexandre a António Mexia e João Manso Neto em julho do ano passado caducaram, por terem passado seis meses sem que houvesse acusação no processo 184/12, que investiga suspeitas de corrupção envolvendo a EDP e o antigo ministro Manuel Pinho.

Mexia e Manso Neto recuperam os passaportes, voltam a poder viajar ao estrangeiro, deslocar-se às instalações da EDP e contactar com outros arguidos, aponta a defesa dos gestores, que já não vão integrar a administração da elétrica no próximo mandato.

Salvador de Mello é o novo presidente executivo do grupo José de Mello. Vasco de Mello mantém-se como chairman

O grupo José de Mello alterou a estrutura de liderança de topo. Vasco de Mello deixa a presidência executiva do grupo, que é assumida por Salvador de Mello, até agora presidente executivo da CUF. Salvador é um dos 11 irmãos de Vasco de Mello, que estava ao leme do grupo desde 2004, ano em que o pai, José de Mello, saiu da presidência.

PSD questiona Van Dunem sobre falta de condições do Tribunal da Concorrência

O grupo parlamentar do PSD questionou hoje o Governo sobre a falta de condições no Tribunal de Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS), na sequência da notícia do Expresso que deu conta da situação grave e que piorou com a pandemia.

Descontos a partir desta segunda-feira nas ex-SCUT do Algarve e Interior do país

Os descontos de portagens nas ex-SCUT, antigas vias sem custos para o utilizador, e autoestradas do interior entram esta segunda-feira em vigor, com reduções entre os 25% e os 55%, consoante a classe do veículo e o período diurno ou noturno.

O Governo aprovou em outubro, em Conselho de Ministros, um desconto de 25% aplicado desde o oitavo dia de utilização mensal, para os veículos de classe 1 e 2, em determinados lanços da A22 – Algarve; A23 – IP; A23 – Beira Interior; A24 – Interior Norte; A25 – Beiras Litoral e Alta; A28 – Norte Litoral; A4 – Subconcessão AE transmontana; A4 – Túnel do Marão; A13 e A13-1 – Subconcessão do Pinhal Interior.

"A pandemia não suspende a democracia": Governo faz apelo ao voto antecipado nas presidenciais (e é preciso levar caneta)

Até meio da tarde deste domingo já havia 20.248 inscrições para o voto antecipado em mobilidade, que pode ser pedido até dia 14 de janeiro para quem não estiver em lares nem estiver infetado com covid. Portugueses em isolamento profilático por estarem infetados e idosos em lares também vão beneficiar de medidas para o voto antecipado

Covid-19. Unidades de saúde do sector privado recebem vacinas esta semana

As primeiras doses da vacina pandémica do laboratório norte-americano Moderna chegam esta semana a Portugal e vão ser distribuídas pelo sector privado. As cerca de 8 mil doses serão na íntegra para inoculação de profissionais de saúde de unidades privadas com acordos com o Serviço Nacional de Saúde.

Covid-19. Novo recorde de mortes (122), mais 5604 infetados e 2948 recuperados em Portugal

O número de novos infetados é o mais baixo dos últimos seis dias - algo habitual às segundas-feiras, devido à diminuição de testes realizados ao fim de semana -, mas os óbitos superam, ainda que ligeiramente, o anterior recorde de 118 , relativo a sexta-feira. Trata-se já do quarto dia consecutivo com mais de 100 óbitos.

O país tem mais 213 pessoas internadas nos hospitais portugueses, aproximando Portugal perigosamente das 4000 hospitalizações (3983). Nas Unidades de Cuidados Intensivos há agora 567 camas ocupadas, depois de um aumento de nove doentes críticos nas últimas 24 horas.