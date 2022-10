Governo usa um quinto da margem para aumentos na função pública

Aumentar os ordenados dos 148 mil funcionários públicos que ganham até 800 euros vai custar 41 milhões de euros, o que significa que o Governo vai usar apenas um quinto da margem prevista no Orçamento do Estado para 2021. Ao "Público", os sindicatos consideram que este valor "é uma gota de água" no OE para este ano. É que dos 822 milhões de euros destinados às despesas com pessoal, o OE para 2021 prevê gastar mais de 200 milhões com atualizações salariais e reforços de pessoal.

A proposta agora apresentada abrange mais do que os 100 mil trabalhadores inicialmente previstos na apresentação do Orçamento do Estado, mas cerca de 80% dos funcionários públicos não vão ter aumentos no próximo ano. Uma negociação "muito pobre", dizem os sindicatos, que já têm nova reunião marcada para a próxima semana. "Vamos ter situações de trabalhadores que se reformam com o mesmo nível salarial de um trabalhador que entre agora para a carreira de assistente operacional", avançou José Abraão, dirigente da Federação de Sindicatos da Administração Pública.

Já ao "Jornal de Negócios", o Ministério da Administração Pública garantiu que, além das primeiras posições remuneratórias, estão também incluídos os "vencimentos mais baixos de outras carreiras como sejam carreiras não revistas e subsistentes e algumas carreiras especiais". "Os efetivos da GNR e da PSP estarão abrangidos por este aumento."

A ser atribuído este aumento à PSP e GNR, a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia refere que a medida "apenas irá abranger cerca de 600 polícias, que são os que saíram da escola prática de polícia".