GNR e PSP têm uma guerra que dura há décadas

As rotundas junto às cidades costumam ser palco de disputas de território entre agentes da PSP e militares da GNR, principalmente quando se aproxima o período de Natal ou da Páscoa, altura em que as patrulhas de fiscalização do trânsito se multiplicam nas estradas portuguesas. “Já aconteceram casos caricatos de haver um carro da PSP e outro da GNR em locais diferentes da mesma rotunda a fazerem operações Stop”, conta uma fonte da PSP.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.