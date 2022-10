O frio e a gripe podem levar ainda mais gente aos hospitais? Devido à covid-19 a época tem sido baixa e “estamos muito mais protegidos”

Nesta e na próxima semanas, Portugal vai registar temperaturas anormalmente baixas, “na ordem de 1 a 6°C na semana de 4 a 10 de janeiro e de 1 a 3°C na semana de 11 a 17 de janeiro, dependendo da região”, avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ao Expresso. E se esses são motivos suficientes para redobrar cuidados, a situação que se vive nos hospitais torna-os mais urgentes e levanta a pergunta: podemos ter um pico de gripe sazonal a contribuir para entupir as urgências, já lotadas com a covid-19?

