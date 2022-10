Covid-19. Há 417 surtos ativos em Portugal, a maioria na região de Lisboa, revela Graça Freitas

Em todo o país existem neste momento 417 surtos ativos, sobretudo em lares, anunciou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, esta terça-feira, na conferência de imprensa de balanço da situação epidemiológica no país. A região de Lisboa e Vale do Tejo, com 284 surtos, é de longe a que concentra maior número, seguida da região Norte com 55. As restantes têm entre duas e três dezenas de surtos.

Além da situação nas estruturas residenciais para idosos, Graças Freitas chamou a atenção para o elevado número de pessoas que estão em isolamento profilático e por doença - estão por isso a ser acompanhadas pelo Serviço Nacional de Saúde - e que ascendem a mais de 170 mil, o que dá uma ideia da "dimensão desta epidemia".

Sobre a pressão que também aumenta sobre os hospitais, a diretora-geral da Saúde reforçou a sua confiança na capacidade do SNS se ir adaptando, "descontinuando alguma atividade ou transferindo a capacidade de serviços", consoante vá sendo necessário.

Os números divulgados esta terça-feira, referentes às últimas 24 horas, dão conta da continuação da subida de novos casos (mais 4956 infeções), de internados (mais 89, totalizando agora 3260) e também de mortes (mais 90, o valor mais alto desde meados de dezembro). Por regiões, o Alentejo, com 666 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, é agora a região que tem a incidência mais alta, com a média nacional a fixar-se nos 542 casos por 100 mil habitantes.

Por concelhos, Graça Freitas lembrou que a atualização do nível de risco é feita semanalmente e que a decisão do conselho de ministros na próxima quinta-feira já tomará em linha de conta novos números que, eventualmente, podem refletir esta subida de casos.

32 mil doses de vacinas administradas

Quanto ao processo de vacinação em curso, Graça Freitas revelou que já foram administradas desde o dia 27 de dezembro um total de 32 mil doses e que Portugal, tal como já estão a fazer outros países, está a tentar assegurar a compra de mais lotes juntos das farmacêuticas que estão mais avançadas na produção de vacinas: "Portugal está em múltiplos mecanismos de aquisição, no âmbito europeu e enquanto país, com várias empresas, incluindo a Pfizer. Tudo faremos para ter o maior número possível."

Com alguns países a anunciar também que estão a pôr a hipótese de deixar passar mais tempo entre a 1.ª e 2.ª toma da vacina, de forma a garantir que mais pessoas são inoculadas nesta primeira fase, a responsável explicou que esta é uma questão que está em estudo por diversas instâncias. A começar pelas empresas produtoras, que podem dar mais informações sobre os ensaios clínicos que fizeram e as consequências de adiar a segunda toma em relação aos 21 dias previstos no caso da Pfizer e dos 28 no caso da Moderna.

Em relação às escolas e ao regresso às aulas após a pausa do Natal, adiada numa série de países da Europa, Graça Freitas disse acreditar ser possível que o 2.º período corra como o 1.º - apenas com interrupções pontuais das aulas presenciais em estabelecimentos de ensino onde se justifique - e lembrou que os estabelecimentos de ensino têm sido espaços com poucos surtos registados.

Morte no IPO em investigação

A morte de uma funcionária do IPO do Porto dois dias depois de ser vacinada contra a covid-19 foi também alvo de nota por parte de Graças Freitas, mas por agora continua a desconhecer-se a causa de morte desta auxiliar de 41 anos. De acordo com a DGS, a morte "está em investigação" e até à conclusão desse processo não é possível estabelecer qualquer ligação entre a vacinação e a ocorrência de qualquer efeito indesejável.