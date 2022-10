Vacinação arrancou mas nos cuidados continuados “nem uma palavra”. Lares admitem vacinar com as próprias equipas em caso de necessidade

Celeste Heleno, com 100 anos, residente no Lar da Casa dos Idosos de São José das Matas, é rosto do arranque da vacinação contra a covid-19 nos lares em Portugal continental. Esta segunda-feira, dia 4 de janeiro, marca o momento.

