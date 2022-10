10 notícias que marcaram o dia

Covid-19. Volta a ser permitido circular entre concelhos mas há recolher obrigatório nos locais de maior risco. Recorde quais

Segundo a atual lista de concelhos por níveis de risco, existem 30 concelhos em risco extremo de contágio, 79 em risco muito elevado, 92 em risco elevado e 77 em risco moderado. Recorde AQUI a lista dos concelhos onde ainda se mantém o recolher obrigatório.

Covid-19. Britânico de 82 anos é a primeira pessoa no mundo a tomar a vacina da Oxford/AstraZeneca

Um britânico de 82 anos foi a primeira pessoa no mundo, excluindo os participantes nos testes, a tomar a vacina da Oxford/AstraZeneca contra a covid-19. Aprovada na passada quarta-feira, dia 30 de dezembro, pela entidade reguladora do medicamento do Reino Unido, a vacina foi administrada pela primeira vez esta segunda-feira de manhã, numa antecipação do que deverá acontecer em breve na União Europeia (a Comissão tem encomendadas 300 milhões de doses).

Governo propõe que base salarial na Função Pública suba para 665 euros, em linha com salário mínimo

Proposta do Governo dá mais 20 euros por mês para quem está na base salarial da Administração Pública, passando de 645 euros por mês para os 665 euros. Trabalhadores na posição seguinte, que auferem 693 euros brutos mensais, também serão aumentados, neste caso em dez euros

Extradição de Julian Assange para os Estados Unidos rejeitada por tribunal britânico

A extradição de Julian Assange para os Estados Unidos foi rejeitada por uma juíza britânica. Aquela decisão foi assinada no tribunal criminal de Old Bailey, em Londres, e é tida como uma cambalhota nesta história, garantindo assim ao fundador do WikiLeaks uma vitória importante contra as autoridades norte-americanas, conta o “New York Times” (NYT). Os procuradores norte-americanos têm agora 15 dias para recorrer daquela decisão.

Banca proibida de cobrar comissões no MBWay abaixo de determinados montantes

As novas regras que proíbem ou limitam a cobrança de comissões bancárias por parte dos bancos já entraram em vigor dia 1 de janeiro. Em causa estão as comissões bancárias cobradas pelos bancos nas transferências feitas através do MB Way e na rescisão e renegociação de crédito em novos contratos entre outras comissões.

Sondagem presidenciais. Marcelo com mais de 61%, Ana Gomes no segundo lugar (15%) e João Ferreira próximo de Ventura

Marcelo Rebelo de Sousa volta a conquistar mais de dois terços dos eleitores e, segundo a sondagem da Aximage feita para o "Diário de Notícias", "Jornal de Notícias" e "TSF", 61,4% dos portugueses inquiridos admitem votar no candidato apoiado por PSD e CDS. De acordo com esta sondagem, o atual Presidente da República consegue uma vantagem de 46 pontos em relação a Ana Gomes, que surge com 15,4% das intenções de voto.

"Saudade" eleita Palavra do Ano de 2020 na votação promovida pela Porto Editora

“Saudade" foi eleita a "Palavra do Ano" de 2020, escolhida por pouco mais de 25% "dos cerca de 40 mil internautas" que participaram na votação 'online', anunciou esta segunda-feira a Porto Editora . A votação em "Saudade" superou as de "covid-19" e "pandemia", colocadas em segundo e terceiro lugar, respetivamente, com 24,4% e 17,03%, respetivamente, segundo a editora.

EUA. “Amen and awoman”: pastor democrata quis ser neutro em termos de género mas gerou polémica

O democrata Emanuel Cleaver foi o responsável pela oração de abertura do 117º Congresso, no domingo, e fechou a sua intervenção com um “amen and awoman”, visando assim uma linguagem inclusiva - ou seja referindo ambos os géneros. O termo causou alguma comoção, conta o “Independent”. "Amém é latim para ‘assim seja’. Não é uma palavra relacionada com género. Infelizmente, os factos são irrelevantes para os progressistas. Incrível”, reagiu o republicano Guy Redschenthaler.

Entre janeiro e outubro de 2020, houve menos 6,6 milhões de consultas nos centros de saúde do que em 2019

Entre o primeiro dia de janeiro e o dia 31 de outubro do ano passado, os centros de saúde realizaram 10,7 milhões de consultas presenciais, menos 6,6 milhões do que no período homólogo de 2019, segundo os dados disponíveis no Portal da Transparência do Serviço Nacional de Saúde, e avançados esta segunda-feira pelo "Correio da Manhã".

Covid-19. Mais 4369 infetados, 78 mortes e 1884 recuperados em Portugal

Há mais 127 camas ocupadas nos hospitais portugueses nas últimas 24 horas, elevando assim o total de internamentos para 3171. Nas unidades de cuidados intensivos (UCI) observa-se um aumento de 10 doentes críticos, o que engorda o total para 510.