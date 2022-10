As cinco revoluções da ciência que vão mudar a forma como vivemos

Há cerca de 100 anos, o cientista escocês Alexander Fleming encontrou um fungo que daria origem ao primeiro antibiótico da história. A penicilina foi ignorada durante anos e só após a I Guerra Mundial é que Fleming viu a sua persistência revolucionar a medicina para sempre. Sessenta anos depois, uma cientista húngara está a ser consagrada como a “mãe da vacina” que começou a derrotar a pandemia. Katalin Kariko esteve décadas à procura de apoio para explorar o potencial do RNA: não foi ouvida e chegou a ser despromovida pela sua teimosia. Agora, o método não só travou a covid-19 como está a abrir novas portas para tratar o cancro e as demências. Fleming venceu o Nobel da medicina em 1945, o nome de Kariko já começou a ser falado para o galardão de 2021. Com ou sem prémios, a ciência não parou no ano da pandemia: seguindo o exemplo da penicilina e das vacinas RNA, continua a trabalhar para mudar o mundo e as nossas vidas. Estes são alguns dos avanços que prometem marcar os próximos anos.



Humanos e máquinas, amigos para sempre

Parecem estar cá desde sempre, mas os robôs têm mesmo acelerado o passo para se tornarem parte ativa da sociedade. “O objetivo é sempre melhorar a vida das pessoas, criar melhores empregos, libertar-nos de certas tarefas”, enuncia Pedro Neto, investigador de robótica colaborativa na Universidade de Coimbra. Ter os robôs e os humanos lado a lado — não a substituírem-se mas sim a colaborarem — “é uma visão cada vez mais em voga”, aponta. “Os principais entraves neste momento são a segurança e a interface das máquinas. Têm de ser fáceis e seguros de utilizar por qualquer pessoa. Quando essa interação acontecer, será uma revolução”, garante.

